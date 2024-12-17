Инженерные системы заменили в 403 домах Подмосковья в ходе капремонта в 2024 году

В 2024 году в Московской области успешно завершен капитальный ремонт внутренних инженерных коммуникаций в 403 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Заказчиком работ выступил фонд капитального ремонта Московской области, а за соблюдением всех строительных норм и правил следили эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Масштабная программа включает в себя обновление систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и электроснабжения и продолжится в 2025 году.

«В следующем году мы увеличим темпы, обновив сети еще в более чем 1 000 домах. Цель программы — обеспечить безопасное и комфортное проживание для всех жителей региона», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Важным условием проведения капитального ремонта является доступ специалистов в квартиры. В случае отказа собственников предоставить доступ, представители фонда обязаны составить акт недопуска. Подобный отказ может привести к серьезным последствиям, поскольку при аварии на этом участке суд может обязать собственника возместить весь причиненный ущерб.

Формирование муниципальных краткосрочных планов капитального ремонта (перечень адресов, сроки, виды и объемы работ) осуществляется администрацией городского округа совместно с управляющей компанией на основе результатов собраний собственников жилья. Подробная информация о сроках и адресах запланированных работ доступна на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья на официальном сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.