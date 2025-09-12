Инженерные системы обновили в 120 домах Подмосковья с начала июня
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Специалистами управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья с начала летнего периода приняты результаты капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 56 округах региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Лидеры по завершенным работам:
- Подольск 33 МКД;
- Солнечногорск 20 МКД;
- Власиха 14 МКД;
- Балашиха 13 МКД;
- Воскресенск 12 МКД;
- Котельники 10 МКД.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах
Внутридомовые инженерные системы — это совокупность коммуникаций и оборудования многоквартирных домов — системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для комфортного проживания граждан.
Проверить включение вашего дома в программу капитального ремонта и сроки проведения работ можно на сайте:https://fkr-mosreg.ru/map/.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.