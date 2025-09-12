сегодня в 18:39

Инженерные системы обновили в 120 домах Подмосковья с начала июня

Специалистами управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья с начала летнего периода приняты результаты капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 56 округах региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Лидеры по завершенным работам:

Подольск 33 МКД;

Солнечногорск 20 МКД;

Власиха 14 МКД;

Балашиха 13 МКД;

Воскресенск 12 МКД;

Котельники 10 МКД.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах

Внутридомовые инженерные системы — это совокупность коммуникаций и оборудования многоквартирных домов — системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для комфортного проживания граждан.

Проверить включение вашего дома в программу капитального ремонта и сроки проведения работ можно на сайте:https://fkr-mosreg.ru/map/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.