Инвалиды и люди старше 80: кто может не платить за капремонт

Эксперт Бондарь: пенсионеры старше 80 лет могут не платить за капремонт

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь перечислил категории граждан, которые имеют право не платить взносы за капремонт или получат льготы. Например, это пенсионеры старше 80 лет, сообщает NEWS.ru .

«Собственники могут быть освобождены от взносов, если определенные виды работ, входящие в перечень капитального ремонта, были выполнены в доме без привлечения средств из общего фонда», — уточнил специалист.

По его словам, люди старше 80 лет полностью освобождаются от взносов, а старше 70 — получают скидку в 50%. Льготы также распространяются на неработающих пенсионеров, инвалидов I и II групп и обладателей государственных наград. Окончательный перечень льготников определяют власти регионов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо выработать более четкие критерии ремонта многоквартирных домов: собственники квартир должны понимать, на что уходят их платежи.