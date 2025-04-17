Инвалиды и люди старше 80: кто может не платить за капремонт
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Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь перечислил категории граждан, которые имеют право не платить взносы за капремонт или получат льготы. Например, это пенсионеры старше 80 лет, сообщает NEWS.ru.
«Собственники могут быть освобождены от взносов, если определенные виды работ, входящие в перечень капитального ремонта, были выполнены в доме без привлечения средств из общего фонда», — уточнил специалист.
По его словам, люди старше 80 лет полностью освобождаются от взносов, а старше 70 — получают скидку в 50%. Льготы также распространяются на неработающих пенсионеров, инвалидов I и II групп и обладателей государственных наград. Окончательный перечень льготников определяют власти регионов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо выработать более четкие критерии ремонта многоквартирных домов: собственники квартир должны понимать, на что уходят их платежи.