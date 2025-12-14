Инспекторы проверили состояние дворов и домов в Подмосковье с 8 по 12 декабря

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провел проверки и ремонтные работы на дворовых и придомовых территориях Подмосковья с 8 по 12 декабря, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В Московской области инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с управляющими компаниями контролировали состояние дворов, общественных и придомовых территорий. В этот период специалисты также занимались ремонтом асфальтового покрытия, детских площадок и мест общего пользования в жилых домах.

В Шатуре в доме № 53 по проспекту Ильича отрегулировали подачу теплоносителя. Во Фрязино восстановили освещение во дворе дома № 19к1 на улице Ленина. В Солнечногорске на улице Обуховская в доме № 12А установили желоба, водосточные трубы, снегозадержатели и оголовки дымоходов. В Богородском отремонтировали подъезды дома № 3 по 2-му Кардолентному проезду.

В Волоколамском районе в деревне Нелидово благоустроили территорию и восстановили дорожное покрытие возле дома № 13 на улице Микрорайон. В Лотошино убрали вандальные надписи и несанкционированную рекламу возле домов № 3 и № 4 на улице Микрорайон. В Пушкинском округе в Ивантеевке провели локальный ремонт фасада дома № 12К1 на улице Хлебозаводская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд—и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.