ИИ помог смоделировать 1358 маршрутов для инспекторов по уборке в Подмосковье

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что в Подмосковье при помощи ИИ смоделировано 1358 маршрутов для обхода инспекторами по уборке.

«Для контроля и выявления недостатков мы создали 1358 маршрутов с помощью искусственного интеллекта для инспекторов в „Яндекс.Векторе“, в том числе с учетом очагов напряжения. В целях приведения территорий в порядок после зимнего периода, наши инспекторы с 23 марта по 10 апреля обходят все территории, просматривают камеры и заносят дефекты в СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры — ред.)» — сказал Даниленко.

Министр отметил, что данные меры уже принесли положительные результаты. Выявленные при обходах нарушения оперативно устранены специалистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.

