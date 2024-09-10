Хромушин рассказал об участии Подмосковья в пилоте проекта «Цифровая котельная»

«Первый этап проекта подразумевает оцифровку показателей по режимам управления котельными. На данный момент работы завершены на 42%. Сентябрь — ключевой месяц сдачи, провайдеры „Мегафон“ и „МТС“ подтвердили, что завершат работы в этот месяц», — сказал Хромушин.

По его словам, задача до 15 октября — подключить 2 105 котельных. Вторая часть проекта заключается в переводе всей эксплуатационной документации котельных в электронный вид.

Хромушин отметил, что в рамках правового режима, который подразумевает эксперимент, в настоящий момент правительство РФ готовит к выпуску документ постановления о проведении пилота совместно с Ростехнадзором, при котором по пяти муниципальным образованиям с распространением в дальнейшем будет реализован этот опыт.

В проекте участвуют городские округа: Балашиха, Мытищи, Подольск, а также Одинцовский и Можайский. В итоге вся бумажная документация по котельным будет замещена электронной.

До 1 октября будут завершены работы, связанные с мониторингом параметров температуры и давления теплоносителя на котельных в ВИС МВИТУ по всем котельным. До 28 декабря — ведение журналов в ВИС МВИТУ, загрузка в ВИС МВИТУ эксплуатационной документации по всем котельным. До 31 марта 2025 года — в ВИС МВИТУ будет осуществлена загрузка пакета документов для паспортов готовности, формирование и подписание паспортов.

Таким образом, к 1 октября 2025 года власти получат готовый нормативно-правовой акт, регулирующий эту работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.