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Хода реконструкции котельной № 6 перед отопительным сезоном проверили в Чехове

Первый заместитель главы г. о. Чехов Артем Попов посетил котельную № 6 в Чехове-7 для проверки хода реконструкции объекта и его готовности к отопительному сезону. Котельная № 6 является ключевым элементом теплоснабжения поселка, обеспечивая теплом и горячей водой 17 многоквартирных домов, а также такие социальные объекты, как общеобразовательная школа, школа искусств и детский сад, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реконструкция котельной осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 годы. В настоящее время общая готовность технической части объекта составляет 80%.

На котельной уже выполнены работы:

по замене опоры под коллекторами котлового контура и теплообменного оборудования;

обвязке теплообменного оборудования горячего водоснабжения, регулятора и насосов горячего водоснабжения;

установке мембранных баков котлового контура и их обвязка;

прокладке коллектора до мембранных баков контура системы отопления.

Кроме того, ведутся работы по внутренней отделке, электромонтажу, сборке газоходов, усилению внешней стены и пуско-наладке котлов. Важно отметить, что в домах, подключенных к котельной, уже завершена промывка и опрессовка отопительных систем, что обеспечит бесперебойное теплоснабжение в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

Завершение всех работ запланировано до 15 октября, а пробные топки должны пройти 25 сентября. Контроль за ходом реконструкции осуществляет управление ЖКХ администрации городского округа Чехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.