Ход ремонта и модернизации сетей тепло- и водоснабжения проверили в Павловском Посаде

Сегодня в Павловском Посаде Глава округа Денис Семенов посетил объекты, вошедшие в государственную программу по ремонту и модернизации сетей тепло- и водоснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сначала Денис Олегович, совместно с представителями ГУП МО «КС МО» и подрядчиками ознакомились с ходом работ на важном участке водопровода от БЖД до улицы Герцена — в ближайшее время здесь будет произведена замена порядка 2 км сетей. Подрядная организация уже вышла на площадку, сейчас проводится шурфовка, рабочие параллельно готовятся к началу перекладки трубопровода по участкам. Такие работы жизненно необходимы для повышения надежности водоснабжения, ведь 22 тысячи жителей центра Павловского Посада ежедневно пользуются водой, проходящей именно по этим сетям.

Затем комиссия посетила котельную «Городок». По госпрограмме здесь предусмотрена замена двух котлов, установка новой системы химводоподготовки и насосного оборудования, а также ремонт здания.

«В ходе инспекции увидели, что оба старых котла уже демонтированы, один новый частично смонтирован и скоро начнут монтаж второго. После завершения этих работ подрядчик приступит к установке оборудования химводоподготовки и насосов. Новая система химической водоподготовки позволит качественно подготовить воду для отопления, что особенно важно в сезон, чтобы снизить утечки и предотвратить аварии на теплосетях», — сказал Денис Семенов.

После этого участники объезда оценили динамику работ на сетях ГВС и теплоснабжения в деревнях Кузнецы и Ефимово. В данный момент ведутся активные демонтажные и монтажные работы сразу на нескольких участках. Основные сроки окончания ремонта — ориентировочно сентябрь 2025 года.

Отдельно отметим, что по программе модернизации запланировано строительство новых блочно-модульных котельных в деревнях Алферово, Кузнецы и Ефимово. Также, в этом году предстоит отремонтировать сразу 4 котельных — «Городок», «БЖД», «Карповская», «Евсеево». Также КС МО продолжает менять аварийные и изношенные участки сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.