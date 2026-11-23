«Пару лет назад мы начали переставлять контейнеры и добавлять их и по зимней программе, и по летней, потому что в нашем регионе есть (сезонная — ред.) специфика. Я помню, мы начинали примерно с 16-19 тысяч контейнерных площадок, их число заметно выросло», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он также подчеркнул, что власти уделяют большое внимание как ежедневному содержанию, так и модернизации контейнерных площадок.

«Совершенствуем алгоритмы работы, улучшаем инфраструктуру, внедряем „цифру“ и искусственный интеллект. За три года обновили почти 3 тыс. объектов, в том числе 950 — в этом году. Основной объем завершен, но 24 площадки еще находятся в работе — в Чехове, Дмитровском и Балашихе. Сдать их в планах до 10 декабря. На 2027 год контуры программы тоже сформированы, в нее вошли 850 площадок. Среди ключевых муниципалитетов, где модернизируют сразу по 40-50 объектов: Люберцы, Раменский, Красногорск, Химки, Подольск, Балашиха, Солнечногорск, Одинцовский, Ленинский и Мытищи», — отметил Воробьев.

Ранее министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщало, что региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров за 10 месяцев 2026 года заменили 3 081 бак для смешанных отходов и 653 — для раздельного сбора. Места установки новых баков определяют с учетом сезонной нагрузки.

Все новые баки изготовлены из вторсырья по принципу замкнутого цикла. Старые неисправные емкости отправляют на переработку: пластик очищают и превращают в гранулы, из которых отливают новые контейнеры. Регоператоры регулярно контролируют состояние баков и контейнерных площадок.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.