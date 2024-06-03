Губернатор Подмосковья обратил внимание на важность сезонных работ во дворах

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика. Мы в прошлом году, думаю все помнят, делали работу над ошибками, когда строительная организация берет большое количество дворов, заходит в один, расковыривает этот двор <…> и, соответственно, динамика слабая», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он также попросил рассказать о мониторинге сезонных работ и рисках, которые было поручено определить.

Ранее губернатор отметил, что важно довести до жителей Подмосковья график отключения горячей воды.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности», — пояснил Воробьев.