Губернатор Подмосковья: автоматизация процессов в ЖКХ очень важна

Он отметил, что в Подмосковье поставили по четыре счетчика на все 2300 котельных. В планах — установить пятый счетчик на подпитку.

«Мы говорим предприятиям, которые занимаются в сфере ЖКХ, что вы делаете важную работу по причине того, что и изоляция, и „лечение“ труб заряженным раствором, о котором мы сегодня узнали, и автоматизация, и другие технологические процессы очень важны», — сказал губернатор на отраслевом форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству», который проходит в среду в Красногорске.

Он подчеркнул, что ребята, которые получают среднее профессиональное образование в данной сфере, знают, о чем идет речь. Они знают, что такое модернизация.

«Что это (модернизация — ред.) не просто задвижка из стекловаты, которая когда-то кем-то использовалась, что сегодня другие изоляционные материалы. Все это дает эффект — экономит деньги», — сказал губернатор.

Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» проходит в Красногорске 25 марта. Участники обсуждают цифровизацию и повышение эффективности ресурсоснабжающих организаций.

