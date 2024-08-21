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Готовность котельных к предстоящему отопительному сезону проверили в Клину

В городском округе Клин продолжается подготовка системы ЖКХ к отопительному периоду. Глава округа Алена Сокольская вместе с профильным заместителем и представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО» проверила готовность к зиме двух котельных на улице Мечникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельные обслуживают жилые дома на улицах Танеева, Мечникова, Самодеятельной, в ЖК «Новый Клин» и в 5-м микрорайоне.

Здесь же расположена централизованная диспетчерская служба.

Проверка показала, что концессионеры ответственно подошли к подготовке к зимнему отопительному сезону. Замечаний нет.

Своевременно были проведены работы по модернизации оборудования.

В рамках планово-предупредительного ремонта провели промывку, гидравлические испытания и ревизию насосного оборудования, запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов.

На сегодняшний день все котлы в рабочем состоянии и готовы к пуску тепла.

Резервный котел поставлен на профилактику.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.