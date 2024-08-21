Готовность котельных к предстоящему отопительному сезону проверили в Клину
Фото - © Администрация городского округа Клин
В городском округе Клин продолжается подготовка системы ЖКХ к отопительному периоду. Глава округа Алена Сокольская вместе с профильным заместителем и представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО» проверила готовность к зиме двух котельных на улице Мечникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Котельные обслуживают жилые дома на улицах Танеева, Мечникова, Самодеятельной, в ЖК «Новый Клин» и в 5-м микрорайоне.
Здесь же расположена централизованная диспетчерская служба.
Проверка показала, что концессионеры ответственно подошли к подготовке к зимнему отопительному сезону. Замечаний нет.
Своевременно были проведены работы по модернизации оборудования.
В рамках планово-предупредительного ремонта провели промывку, гидравлические испытания и ревизию насосного оборудования, запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов.
На сегодняшний день все котлы в рабочем состоянии и готовы к пуску тепла.
Резервный котел поставлен на профилактику.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.
«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.