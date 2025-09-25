Готовность котельных к отопительному сезону проверена в Домодедове

С наступлением холодов в Домодедове началась подготовка к отопительному сезону, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат Московской областной думы Олег Жолобов оценил готовность котельных к работе, начав проверки с теплоснабжения на улице Кирова.

Главный инженер предприятия «Теплосеть» Дмитрий Клощев сообщил, что в рамках подготовки особое внимание уделяется гидравлическим испытаниям тепловых сетей и техническому освидетельствованию каждого элемента. «Каждый котел был промыт, опрессован и прошло техническое освидетельствование под контролем наших надзорных органов», — отметил он.

В ходе комплексной подготовки также проводятся специальные аварийные тренировки. «Отрабатываются действия не только персонала в случае локализации аварийной ситуации, но и через диспетчерский пункт в части организации взаимодействия с управляющими компаниями», — добавил Клощев, подчеркнув важность готовности к любым инцидентам.

Все аппаратные и системы в котельной, в том числе на отделении «Сапфир», которое обеспечивает теплом дома в центре города на протяжении порядка 20 лет, готовы к работе. Проверены и системы на улице 25 лет Октября, где проводятся регулярные осмотры и анализы воды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробные топки показали готовность систем к отопительному сезону и уже началась подача тепла в область. Подготовка к зимнему периоду продолжается, что позволит обеспечить комфортные условия проживания для жителей региона.

В Домодедово с 25 сентября запустят тепло в детские сады, школы, больницы, соцучреждения и дома, подключенные к ним одной системой.

С 29 сентября начнется поэтапный запуск отопления в многоквартирных жилых домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.