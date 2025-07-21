Госдума готовит законопроект о раздельных платежах за содержание жилья

Госдума готовится рассмотреть инициативу, которая введет в платежных документах отдельную строку для взносов на текущий ремонт, сообщает газета «Известия» .

Разработанный депутатами законопроект призван устранить существующую неразбериху в системе оплаты жилищных услуг.

Согласно документу, управляющие компании будут обязаны ежегодно составлять программу текущего ремонта и согласовывать ее с жильцами. Все финансовые операции — от начисления до расходования средств — будут публиковаться в государственной информационной системе ЖКХ.

«Сейчас до 50% платежа за содержание жилья формально идет на текущий ремонт, но проверить, куда именно направляются эти деньги, практически невозможно», — поясняет один из авторов законопроекта.

Эксперты подчеркивают, что нововведение позволит повысить ответственность управляющих компани, дать жильцам реальный инструмент контроля за расходованием средств и снизить риски накопления проблем, ведущих к дорогостоящему капремонту.

Особое внимание уделяется механизму формирования платежа — его размер будет определяться реальными потребностями дома, а не произвольными решениями УК. При этом если текущий ремонт не требуется, соответствующая строка в квитанции просто не будет появляться.

Минстрой пока не комментирует доработанную версию документа, но ранее ведомство поддерживало идею повышения прозрачности в жилищной сфере.