Городской округ Мытищи готовится к отопительному сезону

Подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду обсудили на совещании представители ресурсоснабжающих организаций из Мытищ, Королева, округа Пушкинский и Сергиева Посада, состоявшемся в администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.

На территории городского округа Мытищи 26 ресурсоснабжающих организаций. Сейчас их средний процент готовности — 39%. Также на территории расположено 1 336 МКД, они готовы на 47%.

Согласно плану, проводятся гидравлические испытания котельных.

По состоянию на 8 июля проверено 186 км тепловых сетей. Проведен планово-предупредительный ремонт 41 котельной.

С 20 мая по 23 августа в домах отключается горячее водоснабжение для проведения ремонтных и профилактических работ. Графики отключения размещены на официальном сайте ресурсоснабжающих организаций, электронных системах «АРМ Муниципалитет» и «ГИС ЖКХ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.