Городские объекты Москвы к 1 сентября будут готовы к старту отопительного сезона

Работы по подготовке городских объектов Москвы к отопительному сезону завершат к 1 сентября. Благодаря специалистам тепло во время холодов придет в каждую квартиру, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

В мегаполисе уже проверили и подготовили больше 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. домов, 13 ТЭЦ, более 22 тыс. тепловых пунктов, тепловые и насосно-перекачивающие станции, малые котельные, электрические и газовые сети. Коммунальная техника была переведена в режим готовности к осенне-зимнему периоду.

Также специалисты провели гидравлические испытания теплосетей. Они выявили участки с неполадками и оперативно восстановили их.

Кроме того, в этом году капитально отремонтируют один энергоблок на ТЭЦ-25 и два водогрейных котла на ТЭЦ-26, а еще 2 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций. Работы в рамках региональной программы капремонта пройдут в более чем 2,4 тыс. домов.

Ранее в рамках подготовки к ОЗП в столице провели регламентное техобслуживание коммунальных машин. При необходимости технику капитально отремонтировали.