Горячая линия «Мособлэнерго» обработала 446 тыс обращений в Подмосковье в 2025 году

Горячая линия «Мособлэнерго» в 2025 году приняла и обработала почти 446 тысяч обращений от жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2025 году операторы горячей линии «Мособлэнерго» приняли почти 446 тысяч обращений от потребителей региона. Больше всего звонков поступило в июле, когда в Подмосковье прошли грозы и ураганы — более 58 тысяч. Меньше всего обращений было в марте — свыше 30,5 тысячи. Для сравнения, в 2024 году зафиксировали более 465 тысяч обращений.

По итогам работы горячей линии в 2025 году оформлено свыше 49 тысяч заявок на восстановление электроснабжения, повышение качества электроэнергии и обеспечение надежности сетей.

В праздничные дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на горячую линию поступило более 11,4 тысячи звонков по вопросам отключений, в том числе из-за технологических нарушений в сетях смежных и вышестоящих организаций.

Круглосуточно на звонки отвечают не менее 25 операторов, а при крупных технологических нарушениях их число увеличивается. Это позволяет диспетчерам сосредоточиться на своих обязанностях и сокращает время перерывов в электроснабжении.

Обращения по вопросам отключения электроэнергии и повреждений на электросетевых объектах принимаются круглосуточно по телефону горячей линии «Мособлэнерго» +7 (495) 99-500-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.