Глава Ступина Сергей Мужальских проверил ход работ по замене теплосетей

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» совместно с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и управляющей компании оценил ход работ по замене теплосетей на улице Куйбышева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» вошло 4 проблемных участка тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 и котельная, снабжающая теплом микрорайон «Б».

«Мы ведем подготовку к зимнему периоду. Благодаря нашему Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, наш округ включен в программу Московской области по модернизации сетей теплоснабжения. На территории округа существуют проблемные точки, которые были выявлены в прошлом году. Сейчас мы реализуем 5 краткосрочных ремонтных мероприятий: 4 по замене тепловых сетей и капитальный ремонт котельной. Завершить работы планируется 10–15 ноября. На отопительный период это никак не повлияет», — сказал Сергей Мужальских.

Капитальный ремонт участка теплотрассы на улице Куйбышева завершен на 70%. В настоящий момент основная магистраль введена в эксплуатацию. Сейчас идет строительство вводов в дома и переподключение на основные линии.

«Данный участок теплотрассы находился в аварийном состоянии. Основная магистраль введена в эксплуатацию, по ней подается тепло. Трубы выполнены из энергоэкономичного материала, с пенополимерной изоляцией. Изоляция обеспечивает хорошие показатели по тепловым потерям. После данной модернизации качество горячей воды и отопления повысится примерно у 5 тысяч ступинцев. Мы думаем, что до 1 числа все абоненты будут переподключены по постоянной схеме. Гарантия на данный объект 10 лет „, — рассказал исполнительный директор предприятия ООО „Саратовтехмонтаж“ Валерий Самойлов.

Сдача объекта запланирована на 20 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.