Глава Щелкова рассказал о реализации программы по ремонту подъездов в округе

В городском округе Щелково продолжаются работы по ремонту подъездов многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день работы уже выполнены в 21 подъезде. А в общей сложности в план на этот год включено 74 объекта — на улицах Институтская, Беляева, Бахчиванджи, Первомайская и по другим адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Объем работ и наполнение в каждом случае рассматриваются индивидуально — все соответствует региональному стандарту, но с учетом пожеланий наших жителей», — рассказал глава городского округа Андрей Булгаков.

По необходимости в рамках работ обновляют светильники, почтовые ящики, входные группы и окна. Особое внимание при проведении работ уделяется доступности для маломобильных граждан.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Полный перечень адресов опубликован по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.

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