Глава Щелкова проверил ход работ на котельной в мкр Чкаловский

В городском округе Щелково продолжается модернизация систем теплоснабжения. Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил котельную в мкр. Чкаловский, чтобы лично проконтролировать ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках инвестиционной программы здесь заменили котел, газогорелочное устройство и автоматику безопасности и регулирования.

Также в рамках государственной программы на котельной в микрорайоне Чкаловский заменили вакуумный деаэратор, установили дополнительное оборудование химводоподготовки и заменили насосное и теплообменное оборудование.

В настоящее время специалисты проводят пусконаладочные работы на котельной. Планируется, что объект будет полностью введен в эксплуатацию в течение 2 недель.

Котельная, расположенная в микрорайоне Чкаловский по адресу: улица Институтская, дом 27В, обеспечивает теплом и горячей водой около 126 объектов. Работы по модернизации котельной ведутся без отключения потребителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.