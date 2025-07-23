Глава Подольска заявил о переходе на оформление цифровых паспортов МКД

Подольск присоединился к пилотному проекту по оформлению паспортов готовности многоквартирных домов в цифровом формате. Глава городского округа Григорий Артамонов заявил, что на новый формат работы окончательно планируют перейти в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Управляющие организации должны фиксировать выполненные работы с фотоотчетами в специальной системе. Все подтверждения о ремонте и проверках будут загружаться автоматически, а паспорт готовности сформируется только после того, как нарушения будут устранены. Такой подход позволит хранить все документы в электронном виде, лучше контролировать качество и быстрее реагировать на возникающие проблемы.

«Подольск присоединяется к пилотному проекту, делая ещё один шаг к современному и удобному управлению ЖКХ. Теперь паспорта готовности многоквартирных домов будут оформляться в цифровом формате. Это значит, что процесс станет проще, понятнее и прозрачнее. Полноценно перейти на новый формат работы планируем уже в 2026 году», — сказал Артамонов.

В подготовку к осенне-зимнему периоду входит целый комплекс мероприятий для того, чтобы многоквартирные дома уверенно прошли отопительный сезон. Проводится восстановление температурно-влажностного режима на чердаках и технических этажах, замена и регулировка запорной арматуры, ремонт, промывка и настройка систем отопления, а также гидравлические испытания. Большое внимание уделают восстановлению теплоизоляции трубопроводов, регулировке входных дверей для поддержания комфортного климата в местах общего пользования, гидроизоляции фундаментов, стен подвалов, цоколей, ремонту кровельных покрытий, проверке дымоходов, вентиляционных каналов и систем газового оборудования.

На сегодня управляющими организациями оформлены паспорта готовности на 635 многоквартирных домов. Выполнение этой важной работы необходимо усилить — впереди еще много задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.

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