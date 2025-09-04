Глава округа Чехов проконтролировал ход работ по модернизации котельной № 1

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин выехал на котельную № 1, где проконтролировал ход работ по реконструкции объекта теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная является одной из основных в Чехове. Она отапливает 90 многоквартирных домов и 9 социальных объектов. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, котельная вошла в масштабную программу модернизации.

На данный момент на котельной закончены планово-профилактические работы, в ходе которых к эксплуатации в зимний период были подготовлены два котла. Один из них в прошлом году прошел капитальный ремонт и сейчас является фактически новым.

«Подрядная организация приступила к работам на котле № 2, где выполняется ремонт конвективной части и восстанавливается обмуровка. Обратил внимание подрядчика на необходимость проведения испытаний котла перед финишной обмуровкой. Все это будет сделано в кратчайшие сроки», — отметил Михаил Собакин.

По окончании ремонтных работ, в работе будут все 3 котла. Общая тепловая мощность котельной составит 90Гкал/ч при подключенной тепловой нагрузка в 60Гкал/ч.

После запуска котельной, подрядчик приступит к работам в рамках госпрограммы. На 2026 год здесь запланирована установка новых котлов и обновление вспомогательного оборудования. В ходе работ будет полностью заменено все основное котельное и газовое оборудование с установкой узлов учета ТЭР, диспетчеризацией и автоматической передачей данных в центральную диспетчерскую службу. Оборудование уже закуплено. Его поставка ожидается в начале года.

После проведенной реконструкции перспективная установленная тепловая мощность котельной составит 127,9 МВт (110 Гкал/ч.). На данный момент существующая установленная тепловая мощность объекта: 120,95 МВт (104 Гкал/ч.)

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.