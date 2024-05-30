Глава Можайского округа доложил Воробьеву о модернизации системы водоснабжения

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на встрече, что в рамках масштабной модернизации системы водоснабжения планируют реконструировать свыше 100 км сетей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Мордвинцевым. Они обсудили множество вопросов, волнующих жителей муниципалитета.

Еще в 2026 году в округе реконструируют 13 ВЗУ со строительством станции обезжелезивания.

«Мы обновили ВЗУ, но, когда вода идет по старым трубам, качество теряется. В этом году мы уже начали работы по сетям, спасибо большое за поддержку, которую мы с вашей помощью получили на федеральном уровне», — сказал глава муниципалитета.

По его словам, из 194 км сетей системы холодного водоснабжения 107 (55% сетей округа) будет заменено к ноябрю 2025 года, что позволит качественно улучшить жизнь людей.

Планируется также провести работу по модернизации городских очистных сооружений. Она пройдет в рамках федпроекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

На сегодняшний день их износ составляет свыше 80%. Положительные изменения после окончания работ почувствуют 30 тыс. жителей.

«Наши сооружения 1974 года постройки, у них большой процент износа. Были жалобы от жителей на запахи, ливневые сбросы. Они будут законсервированы. Совершенно новые очистные, строящиеся по новой технологии, будут сданы в ноябре–декабре 2025 года. Сейчас мы уже приступили к работам. Это большой шаг для нашего городского округа», — добавил Мордвинцев.