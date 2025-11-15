Глава Химок Елена Землякова проверила ход ремонта сетей водоснабжения

Специалисты реконструируют участок сети на улице Кирова. Меняют более 1,3 тысячи метров изношенных труб на более современные и долговечные. Это позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тысяч жителей города. Ход ремонта на участке проверила глава города Елена Землякова.

«Это один из этапов инвестиционной программы „Химкинского водоканала“. На этом участке изношенные трубы меняют на новые, что значительно повысит надежность сети. Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тысяч потребителей», — отметила Елена Землякова.

По инвестиционной программе здесь также заменят 26 колодцев и 20 задвижек. Это позволит в случае аварийных отключений оперативно переключать сети и не оставлять потребителей без ресурса.

«Реконструкцию трубопровода планируют завершить к концу ноября. По окончании строительных работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории», — рассказал директор «Химкинского Водоканала» Виктор Голомзин.

В это воскресенье, 16 ноября, на участке будет временно ограничено движение на повороте с улицы Кирова на улицу Ватутина (у лицея № 7). Специалисты запланировали работы с ограничением движения именно в выходной день, чтобы минимизировать неудобства для жителей, школьников и их родителей.

