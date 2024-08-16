Глава Мытищ Купецкая: 98% теплосетей в округе уже готовы к зиме

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая заявила, что 98% теплосетей в округе уже готовы к зимнему периоду, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Купецкая рассказала главе Подмосковья Андрею Воробьеву, что жилищно-коммунальная системы округа работает устойчиво. Теплосети подготовлены к зиме.

«Активно включены в эту работу УК, 63% домов уже подготовили паспорта готовности к отопительному сезону. Мы идем в графике, даже с большим опережением, и не видим рисков по прохождению осенне-зимнего периода», — рассказала Купецкая.

Ранее Воробьев заявил, что основной этап модернизации котельной в Климовске завершат уже в этом году. Специалисты проведут ремонт почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты в 143 МКД.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые „сотки“. При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла. Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально», — заявил Воробьев.