Глава Домодедова проверила состояние 7 котельных к началу отопительного сезона

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева осмотрела подготовку семи котельных к осенне-зимнему периоду. В приоритете была проверка качества ведения документации и соблюдения графика противоаварийных тренировок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Котельная — объект стратегический. Ее состояние требует особого внимания и готовности», — Евгения Хрусталева.

Объекты обеспечивают теплом и горячей водой дома в микрорайонах Центральный, Западный, а также в Лобановском административном округе — всего больше 170 многоквартирных домов.

Котельная «Дружба» — немуниципальная, но требования к ее содержанию предъявляются такие же, как и ко всем. Объект прошел планово-предупредительный ремонт и допущен к эксплуатации, как и остальные котельные.

В котельной «Сапфир» три котла по 6,5 гигакалорий. Станция порядка 20 лет обеспечивает теплом многоквартирные дома.

На котельной «ДЗМК» профилактические работы завершены, станция отапливает часть жилого фонда микрорайона Западный.

В момент приезда главы округа лаборанты проверяли качество водоподготовки — проводили химический анализ. Нареканий не возникло.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.