Глава Домодедова провела встречу с энергетиками после массовых аварийных отключений

Глава городского округа Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский встретились с руководством «Россети Московский регион».

Ураган «Орхан» в начале июля нанес значительные повреждения инфраструктуре «Россетей». Ветер в 25 м/с и оранжевый уровень погодной опасности привели к отключению 19 фидеров воздушных линий электропередач на 10кВ. В первую очередь проводились технические мероприятия для предотвращения отключения социально-важных объектов и объектов жизнеобеспечения, а также выполнялись аварийные заявки. По линиям 0,4 кВ было зафиксировано 343 заявки.

«Частые отключения связаны с различными факторами, в том числе с возросшей нагрузкой на сети, естественным износом оборудования, а также большой протяжённостью линий — «Россети Московский регион» в Домодедово обслуживают 850 квадратных километров», — глава Домодедова Евгения Хрусталева

На текущий момент проведена реконструкция 281 км линии электропередач и 340 трансформаторных подстанций. На 2024 год запланированы мероприятия по программе надежности: устройство 3 км воздушных линий 10кВ и более 60 км кабельной линии 10кВ, строительство 4 распределительных пунктов, которые повысят надежность электроснабжения 15 населенных пунктов: с. Домодедово, Заболотье, Павловское, Степыгино, Максимиха, Повадино, Юсупово, Шишкино, Матчино, Минаево, Жуково, Овчинки, Битягово, Крюково, Кучино. Это около 30 тыс. участков. Кроме того, проводятся мероприятия по расчистке трасс. В 2024 году будут расчищены трассы охранных зон 40 воздушных линий, а также вырублено больше 230 аварийных деревьев в 27 населенных пунктах Домодедово.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.