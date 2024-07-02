Глава Дмитровского округа проверил работу котельной после капитального ремонта

В Дмитровском округе в поселке Деденево отремонтировали котел. Проверить ход работ на этой котельной приехал глава округа Илья Поночевный. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Котельная на улице Набережной поселка Деденево была введена в строй в 1983 году, и оборудование здесь ни разу не получало капитального ремонта. Горячее водоснабжение и отопление отсюда получают 13 многоквартирных домов, детский сад — это больше 3 800 человек.

В перспективе к этой котельной будут подключены еще один детсад и многоквартирный дом, так что нагрузка на оборудование возрастет.

Поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта одного из трех котлов котельной. В декабре прошлого года были закуплены новый котел ДКВР-10/13, шкаф управления, дымосос и вентилятор, все устройства — российского производства и зарекомендовавшие себя как надежные при эксплуатации.

Подрядная организация проводила все работы строго по графику. Проверить ход работ на этой котельной приехал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«На сегодняшний день котел и его конструкции собраны, обмурованы, проведен монтаж оборудования, питательных и дренажных трубопроводов за пределами котла, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительные приборы и автоматика. Проведено гидравлическое испытание экономайзера и котла, сейчас завершаются пусконаладочные работы и проводится загрузка специальных программ для обеспечения безопасности работы нового котла», — рассказал заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков.

После проведения пусконаладочных испытаний котла он пройдет процедуру сдачи в орган государственного энергетического надзора (Ростехнадзор). Ввод в эксплуатацию третьего котла позволит увеличить мощность котельной до 19,5 Гкал/ч. Сейчас она вырабатывает 13 Гкал/ч.

«Проведение плановых работ по капитальному ремонту оборудования котельных позволяет нам обеспечивать их устойчивую работу во время отопительного сезона. Это важно, так как жители, социальные объекты, иные абоненты теплосети должны получать тепло и горячую воду бесперебойно», — сказал Поночевный.

Во время посещения котельной глава округа пообщался с представителями подрядной организации, а также сотрудниками котельной — операторами Татьяной Гоголевой и Екатериной Ляпуновой. Он поинтересовался у них об особенностях работы в котельной и уровне оплаты труда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.