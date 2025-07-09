Глава Чехова проверил строительно-монтажные работы на котельной № 7 в селе Дубна

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства Московской области котельная в селе Дубна вошла в программу масштабной модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения, которая реализуется на территории муниципального округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная была введена в эксплуатацию в 1983 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Она отапливает 12 многоквартирных домов, школу, детский сад и Дом культуры.

На текущий момент на объекте проводятся демонтажные работы. Уже полностью демонтирован один котел и выполнен демонтаж: части внутреннего газопровода, системы КИПиА, электрооборудования, удалена теплоизоляция, разобраны трубопроводы и запорная арматура. Ведутся работы по подготовке площадки для монтажа бетонного основания под новый котел. Все работы выполняются без отключения первого котла, который обеспечивает бесперебойную подачу горячего водоснабжения жителям.

В ходе реконструкции на место трех старых будут установлены новые котлы. Они уже находятся на территории котельной. Также будет произведена замена основного и вспомогательного оборудования: дымовой трубы, узла водоподготовки с насосным и фильтрационным оборудованием, внутреннего газоснабжения с ГРУ. Проектом предусмотрена полная реконструкция здания. В этом году подрядчик локально отремонтирует крышу, а в следующем полностью обновит здание и кровлю.

После модернизации котельная будет полностью автоматизированной, а все показатели в онлайн режиме будут передаваться на основной диспетчерский пункт ресурсоснабжающей организации.

«На данный момент отставания в графике не выявлено. Отдельным вопросом проработаем пути подъезда к котельной», — отметил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.