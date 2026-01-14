Гигантские замороженные «сопли» угрожают жителям Кемерова

сегодня в 16:13

В Центральном районе Кемерова 14 января горожанин заметил огромные сосульки, представляющие явную опасность для жителей, сообщает Сiбдепо .

На кровле закрытого развлекательного центра «Континент», расположенного на Советском проспекте, образовались здоровенные ледяные глыбы.

Очевидец, первым обративший внимание на проблему, был поражен масштабами наледи. Кемеровчанин назвал сосульки метровыми «соплями».

Ситуация осложняется тем, что непосредственно под опасной крышей расположена оживленная парковка, где ежедневно оставляют свои автомобили многие кемеровчане.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.