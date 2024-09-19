Гидроагрегат № 6 на Загорской ГАЭС ввели в работу после капитального ремонта

Гидроагрегат был последним из введенных в эксплуатацию на Загорской ГАЭС. После его пуска в 2000 году станция вышла на полную проектную мощность — 1 200 МВт в турбинном режиме и 1 320 МВт в насосном режиме.

Ремонтные работы на агрегате, которые начались в июле и продолжались 82 суток, были выполнены в рамках годовой ремонтной кампании. За это время специалисты Загорской ГАЭС и Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в группу РусГидро) выполнили комплекс работ по профилактическому осмотру и необходимому ремонту узлов и механизмов основного и вспомогательного генерирующего оборудования. После успешного проведения пусконаладочных испытаний гидроагрегат поставили под нагрузку.

В период проведения капремонта гидроагрегата был также проведен капитальный ремонт силового трансформатора Т-6 класса напряжения 500 кВ — одного из ключевых элементов схемы выдачи мощности Загорской ГАЭС. В ходе капремонта энергетики выполнили подпрессовку обмоток, ремонт вспомогательного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры. Перед постановкой трансформатора под напряжение было проведено опробование системы пожаротушения.

Типовые капитальные ремонты гидроагрегатов на станции выполняются каждые четыре года. Профилактические ремонты позволяют повысить надежность работы генерирующего оборудования, восстановить его технические и эксплуатационные характеристики, а также обеспечить готовность предприятия к несению нагрузки в осенне-зимний период. Работы производятся в строгом соответствии с заводской документацией и накопленным опытом по эксплуатации оборудования.

На данный момент ремонтная кампания на Загорской ГАЭС продолжается. Кроме капительного ремонта гидроагрегата № 6, производственная программа этого года включает текущие профилактические ремонты всех 6 гидроагрегатов станции. Все ремонтные работы будут завершены до начала отопительного сезона.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.