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Гержик: в Подмосковье проводят проверки производственных баз с 12 сентября

С 12 сентября министерство транспорта и дорожной инфраструктуры проводит проверки производственных баз по пяти параметрам, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Эти параметры — готовность техники, заготовка пескосоляной смеси (ПСС), наличие расходных материалов, состояние территории базы, состояние зданий и помещений», — сообщил Гержик.

Для своевременной обработки и очистки дорожной сети требуется не менее 1 КДМ на 25 км обслуживаемой сети. Годовой объем ПСС рассчитывается исходя из 80 циклов обработки.

В рейтинг лучших муниципальных образований по заготовке ПГМ вошли городской округ Восход, Дмитровский городской округ, городской округ Звездный городок, а также городские округа Котельники и Луховицы.

Перед главами муниципальных образований была поставлена задача — до 1 декабря обеспечить 100% готовность ПСС к зимнему периоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил интенсивность работы по уборке снега.

«Каждая зима — это большая работа коммунальных, дорожных служб и нам очень важно действовать слажено», — сказал глава региона.