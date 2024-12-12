Гендиректор БТИ Подмосковья провела рабочие встречи с главами городских округов

Генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» на рабочих встречах с главой городского округа Электросталь Инной Волковой, главой Богородского городского округа Игорем Сухиным обсудила ключевые аспекты сотрудничества, планы по продолжению совместной работы в рамках программ «дачная амнистия» и «гаражная амнистия». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

К примеру, в рамках «дачной амнистии» в Электростали в 2024 году поставлены на кадастровый учет 305 объектов недвижимости, из них 283 — это жилые дома общей площадью 28,5 тыс. кв. метров. В Богородском вовлечено в налоговый оборот 2 562 объекта, из них 2 391 жилой дом общей площадью 288,8 тыс. кв. метров.

Одно из важных нововведений в «дачной амнистии» текущего года — расширение списка объектов, которые можно оформить по упрощённой схеме. Теперь в него входят не только садовые и жилые дома, но и различные хозяйственные строения. Перечень нежилых сооружений включает: бани, сараи, летние кухни, колодцы, погреба, другие постройки нежилого назначения. Для оформления по «дачной амнистии» перечисленные сооружения должны быть капитальными, некапитальные строения регистрации не требуют.

Подать документы на регистрацию дома и хозпостроек можно в МФЦ или Росреестр напрямую. В Московской области работает сервис помощи в регистрации — жители могут воспользоваться услугой «под ключ» от областного БТИ.

Специалисты областного БТИ продолжают регулярно информировать органы местного самоуправления о спектре услуг, предоставляемых ГБУ «БТИ Московской области», чтобы обеспечить максимальную осведомленность и доступность сервисов для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.