Газ станет доступен еще для 438 сельских жителей округа Егорьевск в 2025 году

В Егорьевске уже газифицировано 94 из 200 населенных пунктов округа. На следующий год запланировано продолжение работ по газификации села, голубое топливо станет доступно еще для 438 сельских жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2025-м году планируются строительно-монтажные работы по прокладке газопровода еще в четырех населенных пунктах — в деревнях Алексино-Шатур, Бормусово, Сабанино и в селе Куплиям», — рассказал в своем телеграм-канале глава городского округа Дмитрий Викулов.

Многие жители для газификации своих домов пользуются льготами, которые покрывают стоимость работ по газификации внутри участка, подключение и установку оборудования.

Также в 2025 году по инициативе президента будет проводиться догазификация СНТ.

Подать заявку можно с помощью интерактивной карты газификации по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.