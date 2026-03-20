Форум по цифровизации РСО пройдет 25 марта в Подмосковье

Отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» пройдет 25 марта в Доме правительства Московской области. В нем примут участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, представители регионов и отраслевых компаний. Участники обсудят модернизацию и цифровизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Форум организует правительство Московской области при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На площадке соберутся представители федеральных органов власти, регионов, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также эксперты. Ожидается участие делегаций из Чеченской Республики, Красноярского края, Калининградской, Челябинской и Мурманской областей.

Московская область обладает крупнейшей в России системой теплоснабжения по числу теплоисточников, потребителей и объему инвестиций. В регионе реализуется комплексная программа модернизации ЖКХ с применением проектного управления, стандартизации работы РСО и цифровых технологий.

«Модернизация ЖКХ — одна из наших ключевых программ. Для ее реализации важно, чтобы специалисты были готовы к трансформациям и внедрению умных технологий. На форуме особое внимание уделим переходу к современным цифровым решениям. В подмосковном ЖКХ уже внедрены инициативы, в том числе федеральный проект „Цифровая котельная“, и работа в этом направлении продолжается», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В деловую программу войдут пленарная дискуссия и шесть тематических секций. Участники рассмотрят вопросы финансовой устойчивости РСО, модернизации теплоснабжения, внедрения отечественных технологий и повышения надежности систем жизнеобеспечения. По итогам планируется подготовить рекомендации и сформировать экспертное сообщество для дальнейшего развития отрасли.

На форуме также представят выставку оборудования и технологических решений российских и белорусских компаний. Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.