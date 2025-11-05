Фонтан забьет: почему нельзя кидать в унитаз салфетки и остатки еды

Влажные салфетки, прокладки, остатки еды и другие отходы не растворяются в воде и вызывают засоры, из-за которых вода может подняться до краев и затопить квартиру, рассказал в беседе с РИАМО сантехник Александр Коняев.

«В унитаз можно смывать только то, ради чего он вообще существует — человеческие отходы и растворимую туалетную бумагу. Все остальное туда не подходит, даже если кажется мелочью. Влажные салфетки, ватные палочки, прокладки, остатки еды и пластиковые упаковки не растворяются в воде, как бы ни хотелось верить рекламе», — сказал Коняев.

Он добавил, что все эти вещи прилипают к стенкам труб, собираются в плотные комки и постепенно перекрывают проход.

«А потом — сюрприз: вода поднимается, запах стоит на весь дом, и сантехник уже стучит в дверь с тросом. Каждая такая „мелочь“ может обернуться затоплением и ремонтом за несколько тысяч рублей. Если хочется облегчить жизнь себе и коммунальщикам — смывайте только то, что действительно нужно, а остальное кидайте в мусорное ведро», — заключил специалист.

