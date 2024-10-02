Фонд капитального ремонта Подмосковья включает в себя более 57 тыс МКД

Сегодня фонд капитального ремонта Московской области отмечает свое 11-летие. За это время специалисты организации провели масштабные работы, которые сделали регион более комфортным для жизни. На данный момент в фонд капитального ремонта входит более 57 тыс. многоквартирных домов, из которых 44 171 включены в региональную программу. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Фонд активно занимается ремонтом фасадов, крыш, инженерных систем, подвалов, фундаментов, а также заменой устаревших лифтов и установкой общедомовых узлов учета. За все время работы было заменено 13,4 тыс. лифтов, отремонтировано 10,1 тыс. крыш, 4,3 тыс. фасадов и модернизированы системы газоснабжения в 3 тыс. многоквартирных домов.

«11 лет работы фонда капитального ремонта — это результат слаженных усилий, направленных на улучшение качества жизни жителей Подмосковья. Мы стремимся не только выполнять обязательства, но и двигаться вперед, применяя современные решения и технологии. Более 20 тысяч домов обновлено, и это только начало — мы продолжаем наращивать темпы по улучшению жилищных условий для миллионов жителей московского региона и новых территорий нашей страны», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С 2022 года фонд капитального ремонта Московской области активно занимается восстановлением жизненно важных объектов, таких как жилые дома, больницы, школы и детские сады, на новых территориях Российской Федерации. Это позволяет не только поддерживать социальную инфраструктуру, но и способствовать улучшению качества жизни на этих территориях.

Проверить включение своего дома в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.