ФГИС УТКО ускорит получение экспертных заключений по территориальным схемам

«Теперь органы исполнительной власти субъектов России могут загружать территориальные схемы в систему и через модуль „Запросы“ направлять их на оценку Российскому экологическому оператору. Благодаря новому инструменту регионы смогут быстрее и точнее актуализировать свои территориальные схемы, что важно для эффективной организации всей системы обращения с отходами и достижения национальных целей», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Эксперты РЭО проводят ручную проверку данных по всем основным критериям, включая объемы отходов, маршруты перевозки и загруженность объектов, после чего выдают заключение. Если обнаруживаются недочеты или ошибки, схема отправляется на корректировку. Затем региональные власти могут либо исправить указанные замечания, либо их оспорить.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание в России единой системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.