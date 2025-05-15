ФГБУ «ЦЖКУ» оборудуют более 40 контейнерных площадок для отходов в 2025 году

В текущем году в соответствии с планом по созданию специализированных мест для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в военных городках сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО должны обустроить 43 контейнерные площадки. Об этом сообщила пресс-служба филиала.

С начала этого года с территорий военных городков казарменно-жилищного фонда филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Московскому военному округу уже вывезено около 125,83 тыс. куб. м ТКО.

Для обеспечения своевременного и качественного вывоза мусора с объектов в 2025 году приобретено более 400 пластиковых и свыше 100 металлических контейнеров для сбора отходов.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО уже оборудовали более 150 контейнерных площадок для накопления ТКО. Ежемесячный объем собираемых отходов в среднем составляет 31,25 тыс. куб. м.

Новые площадки рассчитаны как минимум на два контейнера каждая и полностью отвечают требованиям законодательства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.