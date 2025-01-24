Еще 30 жителей Подмосковья выиграли по 1 тыс руб за оплату ЖКУ через СБП

«МосОблЕИРЦ» сообщил, что в финальном розыгрыше призов по акции «Привяжи клик — оплати вмиг» еще 30 жителей Подмосковья выиграли по 1 тыс. рублей. Генератор случайных чисел определил победителей среди тех, кто при оплате коммунальных услуг привязал лицевой счет к СБП. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Возможность упростить и ускорить оплату есть у каждого клиента МосОблЕИРЦ:

зарегистрируйтесь и/или войдите в личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в разделе «Платежи» при оплате выберите способ «Оплатить через СБП»;

выберите банк для оплаты и подтвердите платеж;

после оплаты в приложении банка выберите опцию «Привязать счет»;

выберите карту, которую вы хотите в дальнейшем использовать для оплаты, и нажмите «Сохранить».

Следующие счета МосОблЕИРЦ можно будет оплачивать через Систему быстрых платежей без подтверждения и перехода в банковское приложение. Отвязать или изменить счет можно в настройках приложения вашего банка.

Оплатить коммунальные услуги можно также в отделениях и онлайн-сервисах банков, в клиентских офисах и через дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ.

Номера выигравших лицевых счетов можно посмотреть на сайте МосОблЕИРЦ по ссылке.

ООО «МосОблЕИРЦ» не является единственной организацией, оказывающей услуги платежного агента управляющих и ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.