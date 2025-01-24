Еще 30 жителей Подмосковья выиграли по 1 тыс руб за оплату ЖКУ через СБП
Фото - © Фото: спецкор РИАМО/МосОблЕИРЦ
«МосОблЕИРЦ» сообщил, что в финальном розыгрыше призов по акции «Привяжи клик — оплати вмиг» еще 30 жителей Подмосковья выиграли по 1 тыс. рублей. Генератор случайных чисел определил победителей среди тех, кто при оплате коммунальных услуг привязал лицевой счет к СБП. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Возможность упростить и ускорить оплату есть у каждого клиента МосОблЕИРЦ:
- зарегистрируйтесь и/или войдите в личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- в разделе «Платежи» при оплате выберите способ «Оплатить через СБП»;
- выберите банк для оплаты и подтвердите платеж;
- после оплаты в приложении банка выберите опцию «Привязать счет»;
- выберите карту, которую вы хотите в дальнейшем использовать для оплаты, и нажмите «Сохранить».
Следующие счета МосОблЕИРЦ можно будет оплачивать через Систему быстрых платежей без подтверждения и перехода в банковское приложение. Отвязать или изменить счет можно в настройках приложения вашего банка.
Оплатить коммунальные услуги можно также в отделениях и онлайн-сервисах банков, в клиентских офисах и через дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ.
Номера выигравших лицевых счетов можно посмотреть на сайте МосОблЕИРЦ по ссылке.
ООО «МосОблЕИРЦ» не является единственной организацией, оказывающей услуги платежного агента управляющих и ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.