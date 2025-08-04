Еще 13 тыс заявок на выписку из домовой книги поступило на портал Подмосковья

На прошлой неделе на портале госуслуг Московской области подано более 13,6 тыс. заявлений на получение выписки из домовой книги. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». В рамках услуги можно получить информацию о зарегистрированных лицах в помещении многоквартирного дома, сведения о которых передаются управляющими компаниями в МФЦ.

Также в рейтинг госуслуг за неделю вошли: запись в колледж (свыше 11,4 тыс. заявок), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 8,4 тыс. заявлений), оформление выплаты на школьную форму (свыше 6,4 тыс. заявок), а также онлайн-запись в школу (более 5,2 тыс. заявлений).

Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.