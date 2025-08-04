Еще 13 тыс заявок на выписку из домовой книги поступило на портал Подмосковья
Фото - © Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф
На прошлой неделе на портале госуслуг Московской области подано более 13,6 тыс. заявлений на получение выписки из домовой книги. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». В рамках услуги можно получить информацию о зарегистрированных лицах в помещении многоквартирного дома, сведения о которых передаются управляющими компаниями в МФЦ.
Также в рейтинг госуслуг за неделю вошли: запись в колледж (свыше 11,4 тыс. заявок), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 8,4 тыс. заявлений), оформление выплаты на школьную форму (свыше 6,4 тыс. заявок), а также онлайн-запись в школу (более 5,2 тыс. заявлений).
Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.