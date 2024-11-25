Еще 12 населенных пунктов догазифицируют в Балашихе к 2026 году

12 населенных пунктов догазифицируют в Балашихе к 2026 году. В 2025 году голубое топливо проведут в деревнях Дятловка, Павлино, Пуршево, Русавкино-Романово, Соболиха, Федурново, Фенино. В 2026 году завершить газификацию планируют в Балашихе, Полтеве, Русавкино-Поповищино, Черное и селе Новый Милет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Газификация негазифицированных населенных пунктов проводится в соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»

Для включения населенных пунктов в программу правительством Московской области утверждены следующие критерии:

количество граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в населенном пункте, от 30 человек;

предельный лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на 1 (одного) гражданина, имеющего регистрацию по месту жительства — не более 450 тысяч рублей.

Для заключения договора на социальную газификацию необходимо соответствие следующим критериям:

земельный участок должен быть расположен в границах газифицированного населенного пункта;

наличие регистрации в органе Росреестра земельного участка и домовладения;

домовладение должно быть предназначено для проживания (ИЖС или дом блокированной застройки).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.