Энергетики выполнили капремонт более 188 км линий электропередачи в Подмосковье

С начала года специалисты «Мособлэнерго» выполнили капремонт 188,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент отремонтировано электрооборудование 179 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В ходе реализации производственной программы по капитальному ремонту сетей и подстанций здания 152 энергообъектов приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации.

В рамках плана подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполнена расчистка от древесно-кустарниковой растительности 91,47 га охранных зон ЛЭП. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях.

«Мероприятия по ремонту электрообъектов для обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением реализуются энергетиками Подмосковья с начала года. Большая часть работ проходит в летний период, когда условия для выполнения ремонта подстанций и сетей считаются наиболее оптимальными», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в рамках данной производственной программы «Мособлэнерго» на текущий год запланированы работы по капитальному ремонту 326 км ЛЭП и электрооборудования 215 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также строительной части зданий 220 ТП и РП, расчистка 110 га от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи.

Работы по капремонту электросетевых объектов планируется завершить в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.