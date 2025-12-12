Энергетики выявили в Подмосковье более 240 тысяч незаконных интернет-кабелей на ЛЭП

С начала 2025 года специалисты компании «Россети Московский регион» обнаружили свыше 240 тысяч незаконно установленных волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи в Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Системная проверка опор линий электропередачи в Московской области выявила более 240 тысяч самовольно смонтированных интернет-кабелей. По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, масштабная работа по обнаружению нелегальных ВОЛС направлена на обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии и интернета, а также на повышение безопасности эксплуатации электрооборудования.

В министерстве напомнили, что каждая незаконная линия связи увеличивает риски аварий и перебоев в электроснабжении, а также может оставить без связи целые микрорайоны. Устранение таких подвесов способствует надежности энергосистемы и телекоммуникаций, обеспечивая стабильную работу интернета и связи для пользователей.

Кроме того, самовольный монтаж кабелей создает угрозу жизни и здоровью людей из-за нарушений технических норм. В министерстве подчеркнули, что борьба с нелегальными ВОЛС формирует более безопасную и прозрачную экосистему связи в регионе и является долгосрочной инвестицией в цифровую устойчивость Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было опозданий. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.