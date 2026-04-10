Энергетики усилили контроль энергообъектов Подмосковья из-за паводка

Энергетики «Россети Московский регион» усилили контроль за работой энергообъектов в Подмосковье в период весеннего паводка после рекордных снегопадов зимы 2025/26 годов. В регионе уже зафиксированы подтопления, часть населенных пунктов на востоке области временно отрезана от транспортного сообщения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

После аномальных снегопадов высота сугробов в Москве к концу февраля превысила 80 см, что стало максимумом за всю историю наблюдений. В Московской области снежный покров также неоднократно обновлял рекорды. Из-за активного таяния в регионе уже появились подтопленные участки.

В преддверии половодья специалисты компании провели тренировки и осмотры энергообъектов в зоне риска, проверили готовность спецтехники. Организован регулярный мониторинг линий электропередачи и подстанций. При необходимости энергетики заранее откачивают талые и грунтовые воды.

Очередная тренировка прошла в районе поселка Белоомут городского округа Луховицы — одного из наиболее подверженных подтоплению населенных пунктов. Энергетики обследовали труднодоступные участки ЛЭП на вездеходе-амфибии «Шерп», снегоболотоходе «Кержак» и моторных лодках, отработав взаимодействие и действия в условиях паводка.

В зоне возможного подтопления в Подмосковье находятся 630 электросетевых объектов компании. Для обеспечения их надежной работы подготовлены 308 бригад — 1 823 специалиста и 2 509 единиц спецтехники, а также 146 резервных источников электроснабжения общей мощностью 57,8 МВт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.