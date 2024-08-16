Энергетики строят новый питающий центр 35 кВ в округе Чехов

В Московской области реализуется программа повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках реализации программы специалисты «Россети Московский регион» ведут строительство нового питающего центра 35 кВ «Бегичево» в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

В 2024 году на подстанции будет введено 6,3 МВА трансформаторной мощности.

Помимо силового оборудования, на территории питающего центра будет смонтировано блочно-модульное здание общеподстанционного пункта управления, где будет размещено оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики. Все оборудование — отечественного производства, отвечающее всем требованиям современного цифрового питающего центра. Кроме того, в соответствии с проектом, подстанция будет запитана от двух линий 35 кВ, что позволит повысить надежность ее работы.

Строительство планируется завершить до начала осенне-зимнего периода.

Новый питающий центр позволит разгрузить подстанцию 35 кВ «Елохово», и тем самым повысить качество и надежность электроснабжения потребителей Стремиловского поселения округа Чехов, где проживает более 16 тыс. человек, а также даст возможность присоединения новых потребителей электроэнергии.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — сказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.