Энергетики сняли с ЛЭП в Подмосковье почти 4 тысячи деревьев после снегопада

Энергетики отремонтировали 412 линий электропередачи (ЛЭП) и сняли с проводов 3923 упавших дерева в ходе восстановительных работ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе компании «Россети Московский регион».

Самый разрушительный за последние 15 лет для сетевой инфраструктуры региона циклон накрыл Подмосковье в ночь на 2 мая. Аномальный снегопад привел к обрыву проводов и обесточиванию населенных пунктов.

Специалисты восстановили 1223 пролета и заменили 105 опор ЛЭП. Работы идут круглосуточно, привлечено максимально возможное количество сил и средств для скорейшего обеспечения потребителей электричеством.

Энергетики продолжают оперативно отрабатывать индивидуальные заявки жителей по низковольтным внутренним электросетям класса напряжения 0,4 кВ, включая потребительские сети, которые СНТ, ДНТ и коттеджные поселки обслуживают самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул Воробьев.