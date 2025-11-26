Энергетики реконструировали подстанцию в Балашихе для увеличения мощности

В конце ноября специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по реконструкции распределительной трансформаторной подстанции для увеличения мощности электроснабжения предприятия, расположенного на проспекте Ленина в г. Балашиха, которое занимается распределением воды для питьевых и промышленных нужд. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В рамках реализации договора технологического присоединения работники провели замену силового оборудования в подстанции РТП-6040, установив взамен трансформатора мощностью 1 000 кВА новый, мощность которого составляет 1250 кВА. Также в ходе работ энергетики выполнили монтаж двух дополнительных ячеек ЩО-70 в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ.

Мероприятия, проведенные сотрудниками компании, позволили увеличить мощность подачи электроэнергии предприятию с 643 до 1143 кВт, а также обеспечить ему надежность электроснабжения, что особенно важно в период повышенных нагрузок на электросети в осенне-зимний период.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание реализации социально значимых проектов по технологическому присоединению и увеличению мощности. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.