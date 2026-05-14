Энергетики расчистили 5 га охранных зон ЛЭП в Подмосковье

Энергетики расчистили почти 5 га охранных зон линий электропередачи в Пушкинском, Ленинском, Домодедовском и Раменском округах в конце апреля – начале мая 2026 года. Работы провели в зоне обслуживания «Мособлэнерго» для повышения надежности электроснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В микрорайоне Мамонтовка города Пушкино специалисты расчистили 3,24 га охранной зоны воздушной линии 6 кВ, от которой запитан весь микрорайон. В деревне Спасское Ленинского округа энергетики опилили 0,12 га в зоне линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-156. Эта линия обеспечивает электроэнергией 44 частных дома.

В Раменском округе расчистили 0,44 га охранной зоны линии 10 кВ, питающей около 100 частных домов. В Домодедове в СНТ «Лотос» специалисты выполнили опиловку 1,04 га вдоль линии 6 кВ от подстанции ПС-312 до КТП-454. От нее зависят порядка 145 домовладений.

«Расчистка охранных зон идет по графику. От каждой из этих ВЛ зависят десятки и сотни частных домов. Всего в 2026 году на территории Подмосковья запланировано расчистить 95 га охранных зон ЛЭП. Это рутинная, но критически важная работа для надежного электроснабжения жителей», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Работы выполняют в соответствии с постановлением правительства РФ № 160 и правилами устройства электроустановок, которые устанавливают допустимые расстояния от проводов до крон деревьев и кустарников. Порубочные остатки утилизируют с соблюдением установленных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.