Энергетики провели уроки электробезопасности в Подмосковье

Специалисты «Мособлэнерго» в начале апреля провели уроки «Электричество — не игрушка!» для школьников Лосино-Петровского и городского округа Клин. Занятия посетили более 100 учеников четвертых и пятых классов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Уроки прошли в школе № 1 на улице Строителей в Лосино-Петровском, а также в школах «Развитие» и «Имена Победы» в поселках Шевляково и Новощапово и деревне Малеевка в округе Клин. Их провели специалисты Фрязинского и Клинского производственных отделений компании.

В ходе интерактивных занятий детям рассказали о правилах поведения рядом с линиями электропередачи и подстанциями, а также о безопасном использовании бытовых электроприборов. Теорию закрепили разбором практических ситуаций и наглядными опытами с электрическим разрядом. Школьники также приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи и примерили средства электрозащиты.

«Профилактика детского электротравматизма — одна из наших приоритетных задач, и уроки „Электричество — не игрушка!“ за 12 лет доказали свою эффективность. Когда тысячи школьников через интерактивные занятия, реальные опыты и примерку средств защиты усваивают правила поведения у ЛЭП и подстанций, это напрямую снижает риски трагедий. Мы не просто даем знания — мы формируем культуру безопасного обращения с электричеством с детства», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Серия уроков проводится с 2014 года. За это время занятия по электробезопасности посетили более 25 тыс. школьников региона. В весеннем сезоне с марта по май специалисты планируют провести свыше 100 уроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.